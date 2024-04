Arcades Musiques | Concert de musique classique Duo Jost Costa avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin, dimanche 8 septembre 2024.

L’association Arcades Musiques vous propose un concert de musique classique avec le duo Jost Costa. Musiciens passionnés et curieux, Yseult Jost et Domingos Costa conçoivent régulièrement des spectacles mêlant musique et poésie, musique et danse, ou musique et peinture. Convaincus du caractère fédérateur de la musique, ils ont également donné des concerts dans les prisons de Stammheim et Heimsheim en Allemagne, dans des établissements pour personnes handicapées, dans des hôpitaux, etc… Le duo Jost-Costa possède une personnalité marquée par des choix musicaux

audacieux et par sa polyvalence il s’attache à faire découvrir des oeuvres peu connues, en les associant à des œuvres du répertoire, créant des parallèles insoupçonnés. Les deux musiciens accordent également une place importante à la musique contemporaine, et le duo s’est vu dédier la pièce Fado de John Palmer… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 17:00:00

fin : 2024-09-08

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

