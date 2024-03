Arbres et arbustes Boult-aux-Bois, mercredi 17 juillet 2024.

Mercredi 17 Juillet de 14h-17h à la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois.ARBRES ET ARBUSTES:Les connaître et les reconnaître, caractéristiques et utilisations.Apprendre à identifier les différentes essences de ligneux de nos forêts.Gratuit, à partir de 5ans, prévoir une tenue adaptée selon conditions météorologiques

Début : 2024-07-17

fin : 2024-07-17

5 rue de la Héronnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

