Concours photos « Automne » Les paysages d’automne à l’Arboretum sont autant de tableaux aux couleurs flamboyantes. Créez vos propres cadrages et tentez de gagnez des cadeaux ! 19 octobre – 3 novembre Arboretum des Grandes Bruyères Voir https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Début : 2024-10-19T10:00:00+02:00 – 2024-10-19T18:00:00+02:00

Fin : 2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T17:00:00+01:00

L’Automne est une saison extraordinaire à l’Arboretum des Grandes Bruyères. Les tableaux paysagers prennent des couleurs flamboyantes et les ambiances vous transportent en Chine et au Canada. Le rouge, l’orange et le jaune se déclinent en mille nuances éclatantes. Chaque année, la palette de couleurs est différente et éblouissante. Immergez-vous dans ces paysages, photographiez-les et tentez de gagner des cadeaux !

Un prix des internautes et un prix du jury. Plus d’informations sur la page FaceBook des Grandes Bruyères.

Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes

