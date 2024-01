Atelier Carnet de Voyage Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, dimanche 15 septembre 2024.

Atelier Carnet de Voyage Lors d’une visite guidée de l’Arboretum en duo avec un dessinateur, initiez-vous au carnet de voyage. Emportez votre stylo bille, vos crayons ou vos aquarelles,… Jean-Marie DUDILLIEU vous offre un… Dimanche 15 septembre, 10h00, 14h00 Arboretum des Grandes Bruyères Voir https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-15T10:00:00+02:00 – 2024-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-15T14:00:00+02:00 – 2024-09-15T18:00:00+02:00

Lors d’une visite guidée de l’Arboretum en duo avec un dessinateur, initiez-vous au carnet de voyage. Emportez votre stylo bille, vos crayons de couleurs, vos feutres, vos aquarelles ou vos pastels,… Jean-Marie DUDILLIEU vous offre un carnet de voyage dédicacé. Vous le compléterez ensemble lors de cet atelier inédit, inscrit dans l’année « Effervescente » des Nouvelles Renaissances en Val-de-Loire.

Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes [{« type »: « phone », « value »: « 0238572824 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org »}]

FMACEN045V50BIDP

Victoria de Pixabay