AQUARELLES DANS LA NATURE À VAULANDRY église de Vaulandry Baugé-en-Anjou, samedi 8 juin 2024.

AQUARELLES DANS LA NATURE À VAULANDRY église de Vaulandry Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

AQUARELLES DANS LA NATURE À VAULANDRY

A L’occasion du FESTIVAL DES COULEURS ET DES MOTS organisé chaque année par la ville.

Dessiner le carnet d’une journée sur le sentier de Vaulandry (paysage, plantes, oiseaux, patrimoine bâti…) selon les opportunités et l’inspiration… Apprendre les bases et techniques incontournables (construire son dessin, ses outils…). Prendre le temps d’échanger et se nourrir du travail de chacun.

à partir de 15 ans (débutants ou confirmés)

Prévoir chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo + un pique nique pour le midi

En partenariat avec Olivier LOIR (Artiste-illustrateur naturaliste). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:30:00

fin : 2024-06-08 17:00:00

église de Vaulandry Vaulandry

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement AQUARELLES DANS LA NATURE À VAULANDRY Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire