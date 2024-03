Après-midi jeux de société Salle des Vignerons, espace Yvette Kohler-Choquet Chateauneuf-sur-loire, mercredi 24 avril 2024.

Après-midi jeux de société Jeux pour toute la famille 24 avril et 30 octobre Salle des Vignerons, espace Yvette Kohler-Choquet Voir https://bibliotheque.chateauneufsurloire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:30:00+02:00 – 2024-04-24T17:30:00+02:00

Fin : 2024-10-30T13:30:00+01:00 – 2024-10-30T16:30:00+01:00

En famille ou entre amis, en duo ou à plusieurs, n’hésitez pas à venir participer à l’après-midi jeux organisé par la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Loire.

Tout public à partir de 4 ans. Sur inscription.

Salle des Vignerons, espace Yvette Kohler-Choquet Salle des vignerons, espace Yvette Kohler-Choquet, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 69 37 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.chateauneufsurloire.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@chateauneufsurloire.fr »}]

mairie de Châteauneuf