APPRENTI EXPLORATEUR À CABRIÈRES Cabrières, mercredi 17 avril 2024.

L’inspecteur Rando s’est perdu à Cabrières. Afin de poursuivre ses enquêtes, il doit récolter des indices dans les collines exploitées par l’Homme pour leurs minerais depuis l’Âge du Fer, et trouver son chemin dans les dédales des rues du village. Un animateur nature de Demain la Terre ! fait découvrir aux enfants les plantes et petites bêtes de la garrigue et des bords de rivière. Patrick, guide-conférencier du service Patrimoine du Clermontais, leur révèle l’histoire et les anecdotes du village.

Randonnée familiale de 3,5 km. Les fiches sont adaptées aux enfants de 4 à 12 ans. Prévoir stylo, eau, chapeau et chaussures de marche. Non accessible en poussette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17

En face de la Cave Coopérative

Cabrières 34800 Hérault Occitanie

