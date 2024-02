Appât rance Auxonne, vendredi 24 mai 2024.

Appât rance Auxonne Côte-d’Or

Théâtre burlesque sans parole Tout public

Appât rance par la Cie les pieds dans la lune.

Une pub… ! Et voilà Lilette Canneberge entraînée dans une course à la beauté sans pareil ! Entre régimes draconiens, sport intensif, recettes de beauté en pagaille et relooking total, elle va travailler sur son apparence pour rentrer dans la norme.

Mais jusqu’où ira-t-elle… ? S’oublier elle-même ? En dressant le portrait d’une société du superficiel, une manière drôle d’alerter et de faire comprendre l’importance de l’acceptation de soi.

Cette satire burlesque et déjantée questionne le culte du corps, le poids des apparences et le diktat de la beauté dans notre société. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 21:30:00

Jardins de la salle l’Empire

Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

