apocalypse game Chalet de Montvauthier Les Houches, dimanche 21 avril 2024.

apocalypse game dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 avril Chalet de Montvauthier 500€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:30:00+02:00

Choisis le personnage que tu incarneras tout au long de la semaine !

« Le monde a changé, le réchauffement climatique a bouleversé les équilibres, il est devenu compliqué de se déplacer, de s’alimenter.

De drôles d’espèces se sont développées et rôdent aux alentours du centre ». Le scénario de ce jeu immersif t’emmènera aux 4 coins de la vallée de Chamonix. Pour aller au bout de cette aventure, tu vas devoir faire preuve d’esprit d’équipe, être capable aussi bien de réaliser des défis sportifs, intellectuels que de faire la cuisine.

Si nous devons garder le scénario secret, nous pouvons tout de même te dire que cette aventure t’emmènera :

– découvrir la forêt des Chavants et le chemin des Diligences,

– randonner au Lac Vert

– T’élancer sur la glace de la patinoire de Chamonix.

Chalet de Montvauthier 1019, route de Montvauthier, 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.fol74.org »}, {« type »: « email », « value »: « j.sylvestre@fol74.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.50.52.30.26 »}]

Mont Blanc Montagne