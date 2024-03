Aper’rock Charentilly, samedi 1 juin 2024.

Aper’rock Charentilly Indre-et-Loire

L’Environ Charentillais vous invite le 1er JUIN 2024 pour son APER’ROCK, soirée concerts gratuite, ouverte à toutes et tous .

Venez déguisés en environ sportifs, pour les Gueux Olympiques de Charentilly 2024 ️ !

Une programmation musicale au top, une ambiance chaude et conviviale, environ restauration et bar sur place !

Après le SLIPMAN , de 18h à 2h, la soirée sera sportive et festive..mais surtout festive

Nous avons environ hâte de vous retrouver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01 02:00:00

Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mathieu-maud@hotmail.fr

L’événement Aper’rock Charentilly a été mis à jour le 2024-03-05 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan