Apéro’visite du Jardin Solstice Vaupillon, vendredi 24 mai 2024.

Visite guidée des cultures et présentation des plantes aromatiques et médicinales, de nos choix agro-écologiques

Suivi d’un verre accompagné de préparations apéritives à base de plantes.

Echanges et convivialité au rendez-vous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 17:30:00

fin : 2024-05-24 19:30:00

3 rue de l’hêtre

Vaupillon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire jardinsolstice@orange.fr

L’événement Apéro’visite du Jardin Solstice Vaupillon a été mis à jour le 2024-03-20 par PNR PERCHE