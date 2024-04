Apéro Zéro déchet couture & réparation Brive-la-Gaillarde, vendredi 12 avril 2024.

Apéro Zéro déchet couture & réparation Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à la réduction des déchets, l’association Zéro Déchet Brive organise un apéro zéro déchet pour échanger et pratiquer sur le thème COUTURE & RÉPARATION !

Prolonger la vie d’un vêtement ou textile est le premier pas pour éviter un déchet et/ou un achat. Mais comment s’y prendre si je veux m’en occuper ? Ou alors où aller faire réparer mes textiles, chaussures & co ?

Des machines à coudres et surjeteuses seront à disposition, n’hésitez pas à amener quelque chose à réparer, voire même votre propre matériel de couture !

Un atelier fabrication de débarbouillettes (lingettes lavables) sera possible, si vous avez des chutes de tissu/coton, nous sommes preneurs pour cet atelier.

Un atelier tawashi, création d’éponge à partir de chaussettes inutilisables, sera aussi disponible.

Comme d’habitude chacun.e apporte à boire et/ou à manger.

A 18h30. .

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12 20:00:00

12 Place Jean-Marie Dauzier

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine zerodechetbrive@gmail.com

