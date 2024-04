Apéro saison culturelle et soirée jeux de cartes Rue Lorois Pontivy, jeudi 18 avril 2024.

Venez prendre un verre et retrouvez des amateurs de jeux de cartes ou de société avant votre spectacle au théâtre des halles.

Ouvert à tous et toutes | Prix libre et conscient .

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

L’événement Apéro saison culturelle et soirée jeux de cartes Pontivy a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté