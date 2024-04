Apéro Quizz à My Beers My Beers Arles, mardi 16 avril 2024.

Apéro Quizz à My Beers My Beers Arles Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous du MARDI soir dans ton My Beers c’est l’Apéro Quizz

Si tu as envie de décompresser, chiller, te déchaîner et rire, mais quand même de rentrer suffisamment tôt, alors recrute ta team cette soirée est faite pour toi



30 questions sur des thèmes funs et délirants

10 artistes à retrouver dans un blind test endiablé

Une ambiance unique et 1 minute de pression à gagner

C’est tous les Mardis soir dans ton My Beers, ici à Arles .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-16

My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com

L’événement Apéro Quizz à My Beers Arles a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme d’Arles