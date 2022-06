Apéro Fermier : Concert Pilgrim Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Apéro Fermier : Concert Pilgrim

265 Route de Fougères Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère Drôme

2022-07-07 19:00:00 – 21:30:00

265 Route de Fougères Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère Drôme Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères

2022-07-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-07 21:30:00 21:30:00

Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme Châteauneuf-sur-Isère Apéro Fermier “Concert Pilgrim”

Dans le cadre de nos soirées "Les z'apéros-z-animés", venez savourer une assiette apéritive de produits de la ferme et locaux au son du groupe rock Pilgrim ! info@closfougeres.com +33 4 75 71 80 96 http://www.closfougeres.com/

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Châteauneuf-sur-Isère Drôme Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme

