Apéro-échange des Parents Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux, mardi 23 avril 2024.

Apéro-échange des Parents En quoi les jeux de société peuvent-ils contribuer à l’épanouissement et au développement de votre enfant ? Mardi 23 avril, 19h30 Maison du Lac Gratuit – sur inscription

Apéro-échange Parents

Les jeux de société et l’apprentissage. En quoi les jeux de société peuvent-ils contribuer à l’épanouissement et au développement de votre enfant ? Lors de notre prochain Apéro échange Parents, nous aborderons comment ces jeux favorisent l’acquisition de compétences et la mise en place de stratégies d’apprentissage.

Rendez-vous le mardi 23 avril de 19h30 à 21h à la Maison du Lac de Voisins-le-Bretonneux

Gratuit (sur inscription)

Maison du Lac Rue des Quatre vents 78960 Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}]

échange parents enfants