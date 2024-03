Apéro-conférence halte à la malbouffe Thann, vendredi 5 avril 2024.

Apéro-conférence halte à la malbouffe Thann Haut-Rhin

Les supermarchés sont remplis de produits ultra-transformés et suremballés. Avec le marketing qui nous assène d’affirmations contradictoires, on a du mal à y voir clair. Comment en est-on arrivés là ? Comment et pourquoi manger mieux ? L’auteur et conférencière Céline Portal retrace l’histoire de l’alimentation moderne pour mieux comprendre les bases d’une alimentation saine et durable. Conférence suivie d’un buffet dînatoire bio, local et de saison, concocté par la naturopathe Murielle Higelin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 20:30:00

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@sm4.fr

