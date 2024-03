Apéro compost ! Animation compostage & vente de composteurs Le Buisson-de-Cadouin, mercredi 3 avril 2024.

Apéro compost ! Animation compostage & vente de composteurs Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Pour la 3ème année, la commune du Buisson de Cadouin participe à TOUS AU COMPOST ! , évènement national annuel organisé par le Réseau Compost Citoyen. Il vise à sensibiliser le grand public sur la prévention et la gestion des déchets organiques (de cuisine et de jardin), les biodéchets. Animations proposées par le SMD3 autour d’un apéritif offert par la commune, pour partager un moment instructif et convivial. Animation compostage Que peut-on composter ? Où placer son composteur ? Comment ça fonctionne ? Comment utiliser le compost ? Vente de composteurs individuels (sur réservation 06 07 23 25 73). Bac de 300L 30,24 € et 600L 45,36 € ; Bioseau offert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:00:00

fin : 2024-04-03

Avenue Miremont

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

