APÉRO CINÉMA // JOHN ZORN Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 9 février 2024.

ZORN I (2010-2016) 54 minutes et ZORN II (2016-2018) 59 minutes

Depuis 2010, Mathieu Amalric filme seul, avec sa caméra et ses micros, le musicien new-yorkais John Zorn.

Saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur indéfinissable, du jazz au quatuor à cordes, du noise au klezmer, de l’easy listening à l’orgue d’église, cartoon, oud électrique, soprano d’opéra ou chœur de femmes, Zorn nous embarque dans un voyage musical sans fin… (un Zorn IV est en route). Trois films (dont le 3ème volet sortira au printemps prochain), aux prismes volontairement différents, avec leurs constellations de musiciens, d’amitiés, de travail et d’énergies sonores. Avec une très grande liberté de manœuvre, ces trois documentaires entraînent dans l’intimité créatrice d’un aventurier musical absolument hors normes.

Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin.

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 22:00:00



