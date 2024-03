[Apéro archives] raconte-moi ta péniche LaPéniche Chalon-sur-Saône, jeudi 11 avril 2024.

[Apéro archives] raconte-moi ta péniche LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

LaPéniche fête ses 25 ans l’automne prochain !

Tu es musicien, mélomane ou avide de soirée concert et de vie associative.

Peut-être que tu as monté ton groupe en partageant un coin de comptoir lors d’un concert ou en papotant sur le site des Abatt’. Peut-être même aussi que tu répètes sur le site et peut-être même que tu as connu l’avant Péniche….

Dans ce cas, on est sûr que tu aurais envie de partager tes moments forts de vie avec nous pour préparer une rétrospective des 25 ans et plus de ce lieu plein de vie et d’histoires.

Si ça t’intéresse, ramène tes photos (sur clé ou en physique, on les scannera sur place), rassemble tes meilleures anecdotes à nous raconter (si, si, on a prévu d’enregistrer les récits de ce qui le souhaitent) et vient partager un verre pour l’occasion. A tout vite! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org

L’événement [Apéro archives] raconte-moi ta péniche Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-03-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I