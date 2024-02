Apéritif vigneron au Château Haut-Claverie Le Pouy Fargues, lundi 1 avril 2024.

Philippe et Marie-Christine SENDREY vous accueillent sur la propriété pour une visite du chai suivie d’une dégustation de tous leurs vins (Sauternes, Moelleux, Graves Rouge, Blanc Sec, Rosé et Sangria au Sauternes) accompagnée de gourmandises (tarte au roquefort, au chocolat, amuses-bouches, etc.).

Vous découvrirez la vie du vigneron dans une ambiance chaleureuse, familiale et en toute simplicité.

Prestation assurée de 6 à 20 adultes

Tous les jours selon nos disponibilités

Inscription par téléphone jusqu’à la veille. .

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-30

Le Pouy Château Haut-Claverie

Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine vignoblesendrey@free.fr

