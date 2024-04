APA’STIVAL SALLE OMNISPORT Revel, vendredi 12 avril 2024.

APA’STIVAL SALLE OMNISPORT Revel Haute-Garonne

Ateliers pour les jeunes de plus de 60 ans !

Venez découvrir nos activités physiques adaptées rugby, équilibre, danse et plein d’autres ! Et c’est gratuit !

Inscriptions recommandées par mail .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:00:00

fin : 2024-04-12 12:00:00

SALLE OMNISPORT Avenue Julien Nouguier

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie lpsvapa2024@gmail.com

