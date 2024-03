ANTHONY » BIG A » SHERROD & MYSTIC JUKE JOINT La Boîte à Musiques Wattrelos, mercredi 17 avril 2024.

ANTHONY » BIG A » SHERROD & MYSTIC JUKE JOINT (BLUES – 100% USA FROM MISSISSIPPI) Mercredi 17 avril, 20h30 La Boîte à Musiques Tarifs : 9/6 € – Places assises et limitées – placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T20:30:00+02:00 – 2024-04-17T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T20:30:00+02:00 – 2024-04-17T22:30:00+02:00

Mystic Juke Joint réunit la fine fleur des musiciens venus de Clarksdale Mississippi.

C’est dans les fameux juke-joints, cachés dans tout le delta du Mississippi, que l’on écoute ce blues authentique, brut et fougueux. Celui qui vous donne envie de vous lever, de faire la fête et de danser. Au fil des décennies, la musique jouée dans ces clubs a évolué des simples bobines de banjo au fife and drums, en passant par les fanfares populaires, le boogie-woogie, pour arriver enfin au Mississipi Hill Country Blues, reconnaissable entre tous. Le BSBF est heureux d’accueillir quelques-uns de ses meilleurs représentants : Anthony « Big A » Sherrod, Carlos Elliot Jr, Bobby Gentilo, Lee Williams et Heather Crosse incarnent assurément la part la plus actuelle de cet héritage. Et, comme tout le monde le sait, sur le Delta, lorsque le soleil se couche, il est temps de bouger !

Billetterie prochainement disponible chez Wattrelos Tourisme (réservations téléphoniques possibles)

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 85 86 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}]