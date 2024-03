Ann’so M au V&B La Ferté-Bernard, jeudi 11 avril 2024.

Ann’so M au V&B La Ferté-Bernard Sarthe

Duo pop rock avec une pointe d’électro, Ann’so M écume les scènes depuis 2004 avec, au passage

la Cigale, le Réservoir, la Scène Bastille, Le Cargö, l’Exo 7,le Petit Journal Montparnasse, et bien d’autres… et aussi des premières parties comme celles de LUKE, DOLLY, BB BRUNES, MADEMOISELLE K, MAUSS, etc…

Annso au chant et au clavier, Olivier à la guitare et aux samples un bon pop-rock pas mou du genou du tout, chanté par une artiste en blouson de cuir qui fait un peu penser à une Pat Benatar française.

Après une collaboration avec Louis Bertignac et la sortie de 3 CDS, ils continuent de tourner dans toute l’Europe. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-11

5 rue Alfred Marchand

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Ann’so M au V&B La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2024-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire