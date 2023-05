Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ARCADIUM ANNECY Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ARCADIUM, 31 mai 2024, ANNECY. Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ARCADIUM. Un spectacle à la date du 2024-05-31 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros. TU M’ETONNES (R-2021-012664 / 65), En accord avec Jean-Philippe Bouchard, présente ce spectacle. THOMAS MARTYAllez, la bise !Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » Thomas Marty Thomas Marty Votre billet est ici ARCADIUM ANNECY 32, BOULEVARD DU FIER Haute-Savoie 35.0

EUR35.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu ARCADIUM Adresse 32, BOULEVARD DU FIER Ville ANNECY Departement Haute-Savoie Tarif 35.0 35.0 Lieu Ville ARCADIUM ANNECY

ARCADIUM ANNECY Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ARCADIUM 2024-05-31 was last modified: by Thomas Marty – Allez, la Bise ! (Tournée) ARCADIUM ARCADIUM 31 mai 2024 ARCADIUM ANNECY

ANNECY Haute-Savoie