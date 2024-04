Anna, Magdalena et Caroline Sypniewski Festival Les Musicales du Causse Gramat, samedi 27 avril 2024.

Nées à Toulouse dans une famille nombreuse de musiciens, les trois soeurs Anna, Magdalena et Caroline décident de former un trio à cordes une fois réunies au CNSM de Paris en 2016

Cett formation les a séduites par son écriture assez spécifique, mêlant une recherche d’homogénéité entre les trois instruments et une prise de parole parfois plus solistiques

La richesse du répertoire leur permet d’aborder différents styles et époques, allant des Variations de Golberg de J.S Bach transcrites pat Sitkovetsky jusqu’à des créations contemporaines, dont un trio composé par le clarinettiste Raphael Severe

Début : 2024-04-27 20:30:00

Salle de l’Horloge

Gramat 46500 Lot Occitanie

