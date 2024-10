ANI’MÔMES Chef-Boutonne, mercredi 30 octobre 2024.

ANI’MÔMES

9 Avenue des Fils Fouqaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

VOYAGE AU TEMPS DE LA RENAISSANCE

Atelier pour les 7/12 ans

François de Rochechouart, le seigneur de Javarzay, t’accueille chez lui !

A la découverte de l’histoire et de l’architecture du château !

Connais-tu les différences entre un château médiéval et un château de la Renaissance ?

Le Pays d’Art et d’Histoire te donne rendez-vous au château de Javarzay pour une visite étonnante, suivie de la construction collective de la maquette en bois du château et d’un atelier pop-up !

Et encore ! L’équipe du château te proposera un goûter et un concours de dessin.

Pour que les châteaux n’aient plus de secrets pour toi, inscris-toi vite à l’atelier, seulement 15 places sont disponibles ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 15:00:00

fin : 2024-10-30 17:00:00

9 Avenue des Fils Fouqaud

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paysarthistoire@melloisenpoitou.fr

L’événement ANI’MÔMES Chef-Boutonne a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Pays Mellois

mercredi 30 octobre 2024 ANI’MÔMES Chef-Boutonne ANI'MÔMES 9 Avenue des Fils Fouqaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres 2024-10-30 à .