Anim’Eau (Ateliers Enfants / Parents) Saint-Christoly-de-Blaye, mercredi 24 avril 2024.

A partir de 7 ans.

Laissez-vous séduire par un bon bol de nature et partez à la découverte du lac du Moulin Blanc avec la FDAAPPMA 33. Au cœur de la forêt, cet endroit vous offre un agréable instant de nature à l’ombre des pins.

Réunissons-nous autour des lacs du Moulin Blanc à Saint Christoly de Blaye pour observer le milieu aquatique qui nous entoure. Observons oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons peuplant cet espace naturel et partons à la recherche des petites bêtes qui y vivent. Découvrons ensemble les secrets de ces mystérieux habitants et les menaces de cet écosystème fragile.

Balade commentée par un animateur Environnement. N’oubliez pas vos chaussures de marche, votre eau et votre chapeau en fonction de la chaleur.

Informations et inscriptions obligatoires auprès de la Fédération de Pêche de la Gironde au 05 56 92 59 48 ou marine.palacin@peche33.com 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine marine.palacin@peche33.com

