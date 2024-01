[Animations] Week-end du Développement Durable Envermeu, samedi 1 juin 2024.

[Animations] Week-end du Développement Durable Envermeu Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Pendant 2 jours, venez découvrir la biodiversité du territoire de Falaises du Talou au travers des randonnées, découvertes de la faune et de la flore ou escape game.

Partagez des moments de convivialité avec votre famille et amis à l’occasion des spectacles et dégustez des produits locaux.

Retrouvez également une trentaine de partenaires locaux présents pour répondre à toutes vos questions.

Programmation à venir.

Lycée du Bois

Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie contact@falaisesdutalou.fr



