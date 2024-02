Animations nature à Mialet RD 79 Mialet, dimanche 9 juin 2024.

Dans le cadre de la Journée Sport et Environnement à l’étang de Mialet

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin renouvèle son soutien au Département de la Dordogne et à l’Office de tourisme de la Communauté de communes Périgord-Limousin en proposant des animations et découvertes nature lors de la journée Sport et Environnement. Cet Espace naturel sensible ne manque pas de charme. Découvrez-le avec les animateurs du réseau EEDD du Parc.

En partenariat avec le CD24 et l’Office de tourisme Périgord-Limousin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

RD 79 Etang du barrage

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

