Animations médiévales- Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn, mardi 23 juillet 2024.

Animations médiévales- Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn Aveyron

Venez découvrir le Château de Peyrelade à travers des spectacles de chevaliers médiévaux !

Les animations médiévales auront lieu le mardi et le mercredi du 16 Juillet au 21 Août 2024 de 11h à 18h avec la troupe Terra Asili, avec camp médiéval, exposition d’armes et armures, combats, archerie et la représentation Prise de la porte à 16h45.

Le tarif est de 6€ adulte et 3.5€ enfant et 13€ avec le pass famille3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23

fin : 2024-07-23

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie contact@chateaudepeyrelade.com

