Animations autour de la ruche Parc et jardins du domaine de chantilly Chantilly, vendredi 31 mai 2024.

Animations autour de la ruche Rendez-vous aux jardins 2023 31 mai – 2 juin Parc et jardins du domaine de chantilly Tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

L’apiculteur du Château de Chantilly vous proposera une découverte du rucher (une tenue spécifique vous sera prêtée et le port du pantalon est obligatoire) et des animations pédagogiques autour de la protection des abeilles et des pollinisateurs, de la promotion des produits de la ruche et de la biodiversité. Vous pourrez, à cette occasion, déguster du miel. Divers produits seront proposés à la vente. et des pollinisateurs, de la promotion des produits de la ruche et de la biodiversité. Vous pourrez, à cette occasion, déguster du miel.

Parc et jardins du domaine de chantilly 7 rue du Connétable, 60500, Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France http://www.domainedechantilly.com Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans son vaste parc. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus.

