Animations à la Ferme Pédagogique Ferme Pédagogique de Wattrelos Wattrelos, dimanche 7 avril 2024.

Animations à la Ferme Pédagogique à Wattrelos 7 avril – 7 juillet, les dimanches Ferme Pédagogique de Wattrelos Entrée libre

La Ferme Pédagogique de Wattrelos vous propose des animations.

Dimanche 7 avril – Ouverture de 10h à 17h

Dimanche 5 mai – Le Printemps des animaux de 10h à 17h

Soins aux lapins, abeilles, parcours des chèvres, éclosion de poussins, tonte des moutons, parage et ferrage des chevaux (sous réserve), médiation animale + outils du musée sur les métiers de la laine + visite et présentation de la ferme

Dimanche 2 juin – Tracteurs d’antan, marché durable de 10h à 17h

Samedi 1er et Dimanche 2 juin : – Marché éco-durable et Brocante du COS autour de la ferme , rassemblement des tracteurs anciens (+/-14)

Dimanche 7 juillet – Fête de l’Abeille de 10h à 17h

Expos, démonstrations, dégustations, ventes…Manifestation qui s’inscrit en marge du weekend du festif ’foodtrucks, du cinéma de plein air (DAC), et du championnat de France junior de tir à la perche7 juillet – Fête de l’Abeille

Ferme Pédagogique au Parc du Lion, 40 rue Jean Castel à Wattrelos

Infos : 03.20.98.78.04

