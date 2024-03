ANIMATION STRUCTURE GONFLABLE SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon, mercredi 17 avril 2024.

ANIMATION STRUCTURE GONFLABLE SQUARE LAURET Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Une animation pour enfants qui promet des moments de bonheur, de sauts, des glissades et de fous rires garantis dans un univers multicolore.

Il y en aura pour tous les goûts, des tout-petits aux plus grands ! Gratuit et sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

SQUARE LAURET 24 Allées d’Etigny

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

L’événement ANIMATION STRUCTURE GONFLABLE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE