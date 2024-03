Animation Spécial Vacances de Pâques Monplaisant, lundi 22 avril 2024.

Animation Spécial Vacances de Pâques Monplaisant Dordogne

Profitez de vos Vacances de Pâques à la Filature ! – du 8 avril au 3 mai de 14 h à 18 h

> Pour Pâques, expérimente la technique du feutre pour fabriquer les animaux de Pâques des lapins, des poussins.

Les plus petits pourront réaliser un poussin avec la technique du pompon.

> Découvre en famille

> Découvre en famille l’univers des 30 glorieuses dans la vie ouvrière des années 1960.

Mène cette enquête, aux côtés du filateur, pour découvrir l’identité du coupable qui a saboté l’une de ces incroyables machines. Visite la filature grâce à ce grand jeu instructif !

Fermeture le samedi et dimanche .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-22 18:00:00

257 route des moulins Fongauffier

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

