ANIMATION PRODUCTION D’ASPERGES Saveur d’Ornain Revigny-sur-Ornain, samedi 25 mai 2024.

Samedi

L’asperge…ce légume de saison est produit et ramassé par la famille GUILLAUME, dès 6h00 le matin. Découverte de la production et de la récolte. Et selon la meteo et la production, sortie dans les champs.

RDV à la boutique Saveur d’Ornain.

Jauge limitée. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Sud Meuse.Tout public

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 11:30:00

Saveur d’Ornain 4 Rue André Maginot

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est accueil@tourisme-barleduc.fr

