Animation pour les scolaires : observer, écouter, sentir… les Jardins de la Fontaine ! Jardins de la Fontaine Nîmes, vendredi 31 mai 2024.

Animation pour les scolaires : observer, écouter, sentir… les Jardins de la Fontaine ! Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 10h00 Jardins de la Fontaine Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T14:00:00+02:00

Jeu de piste | Balade sensible pour les écoliers et les collégiens gardois

Dans le cadre des journées nationales des « Rendez-vous aux jardins », le CAUE propose de partir à la découverte des Jardins de la Fontaine avec une paysagiste du CAUE du Gard.

Résoudre les énigmes conduira les participants jusqu’au point culminant pour découvrir un balcon sur la ville. Une occasion de mieux connaître l’histoire de ce jardin depuis sa création jusqu’à son rôle actuel dans la vie des nîmois.

« Les cinq sens au jardin » étant le thème officiel des « Rendez-vous 2024 », une attention particulière sera prêtée à la découverte sensible de ce parc remarquable.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine 30900 Nîmes, France Nîmes 30031 La Placette Gard Occitanie 04 66 76 74 49 http://www.nimes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 36 10 60 »}] Jardins publics créés au XVIIIe siècle sur 15 ha par Jacques Philippe Mareschal, ingénieur militaire du roi Louis XV, sur l’emplacement d’un sanctuaire de l’époque romaine. Composés de deux espaces paysagers distincts : jardin classique à la française centré sur la source fondatrice de la ville et jardin romantique aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont-Cavalier. Le double escalier, le canal du Quai de la Fontaine, les canaux de régulation complètent l’architecture. Monuments romains (temple de Diane, tour Magne, bassin de la source) et mobilier de vases et statues. Allées plantées de pins, de marronniers d’Inde et de cèdres. Nombreuses plantes méditerranéennes. Cheminement en serpentine à travers chênes verts et cyprès. A 9 par Montpellier, A 54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking

©CAUE30