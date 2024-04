Animation pour les scolaires Jardin de la Citadelle Pontoise, vendredi 31 mai 2024.

Animation pour les scolaires Sur réservation le jardin de la Citadelle sera ouvert pour les scolaires. Une visite du jardin sera proposé ainsi que des animations autour des 5 sens au jardin. Vendredi 31 mai, 09h00 Jardin de la Citadelle Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Sur réservation le jardin de la Citadelle sera ouvert pour les scolaires. Une visite du jardin sera proposé ainsi que des animations autour des 5 sens au jardin.

Jardin de la Citadelle 12 rue de la Citadelle 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « williarm@wanadoo.fr »}] Ce jardin de ville est agrémenté de nombreux buis, d’un verger et d’un patio marocain. RER C, gares du Nord et ST Lazare, A 15

©William Bouyer