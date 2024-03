Animation Pêche à la truite à Camarès Camarès, vendredi 19 avril 2024.

Journée découverte et perfectionnement « Pêche à la truite » sur le Dourdou pour les plus de 8 ans. Les AAPPMA locales en collaboration avec l’école de pêche de l’Aveyron propose cette année encore des demi-journées pour découvrir ou se perfectionner.

Les inscriptions et paiements se font uniquement en ligne dans la rubrique « animations pour les jeunes » sélectionnez « ateliers pêche nature Dourdou Rance »

Toutes les animations sont encadrées par les animateurs professionnels de la fédération et par des bénévoles des AAPPMA locales. 10 EUR.

Camarès 12360 Aveyron Occitanie

