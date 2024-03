Animation Journal créatif Rendez-vous au Vallon du Salut Bagnères-de-Bigorre, mercredi 19 juin 2024.

Animation Journal créatif Rendez-vous au Vallon du Salut Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Être en lien avec la nature, se déposer, se connecter

à la terre, observer et accueillir le vivant, ressentir

sa place à l’aide de l’écriture et du dessin. Apporter

de quoi être bien (vêtements adaptés à la saison,

chaise pliante, boisson…) et de quoi dessiner

(crayons, papier sans ligne…).

Réservation max 6 personnes

Animé par Anne DACQUIN .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19 17:00:00

Rendez-vous au Vallon du Salut BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

