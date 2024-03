Animation : Jouer avec ses sens au jardin…. Jardins familiaux Tourn’sol Tournefeuille, vendredi 31 mai 2024.

Animation : Jouer avec ses sens au jardin…. Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 09h00 Jardins familiaux Tourn’sol 3 € par enfant – 24 enfants maximum. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

À l’aide de jeux les enfants découvriront les richesses du jardin en éveillant tous leurs sens.

Jardins familiaux Tourn’sol 32 route de Tarbes, Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie 06 32 32 07 00 http://www.jardiniersdetournefeuille.org [{« type »: « email », « value »: « jardiniersdetournefeuille@orange.fr »}] Jardins familiaux publics sur 2 ha à but social et environnemental en gestion associative. 73 parcelles, espace commun utilisé comme jardin d’agrément et jardin de la biodiversité. « Butinopolis », parcours de découverte des insectes (spirale à insectes, mare, terrascope, hôtel à insectes, prairies fleuries, ruches…). Plantes tinctoriales et « textiles ». Mare, poulailler, sculpture. entre Tournefeuille et Plaisance, route de Tarbes, derrière la salle de concert Le Phare, 32 route de Tarbes. parking, animaux admis en laisse ouvert toute l’année

