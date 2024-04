Animation jeune public : Pomme de Reinette au musée Musée de vieux-la-romaine Vieux, dimanche 2 juin 2024.

Animation jeune public : Pomme de Reinette au musée Installés confortablement dans la première salle du musée nos tout petits visiteurs découvrent les pommes et autres fruits du musée. De la sculpture aux odeurs, goûts, textures et comptines… nous c… Dimanche 2 juin, 10h00 Musée de vieux-la-romaine Durée 45 min, 2€ en supplément de l’entrée au musée (5€, 3€ tarif réduit, gratuit <18 ans et adultes sous conditions). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T10:45:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T10:45:00+02:00

Installés confortablement dans la première salle du musée nos tout-petits visiteurs découvrent les pommes et autres fruits du musée. De la sculpture aux odeurs, goûts, textures et comptines… nous croquerons des pommes avec tous nos sens !

Visite en famille.

Musée de vieux-la-romaine 13 chemin Haussé, 14930 Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 http://www.vieuxlaromaine.fr Vieux-la-Romaine, c'est l'histoire de la ville d'Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l'actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d'implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s'illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s'engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges de deux maisons romaines.

©Musée de Vieux-la-Romaine, Département du Calvados