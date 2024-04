Animation jeune public : les petites bêtes du jardin Musée de vieux-la-romaine Vieux, dimanche 2 juin 2024.

Animation jeune public : les petites bêtes du jardin Un conte mythologique pour petites et grandes oreilles suivi d’un atelier de fabrication de grenouilles en terre. Dimanche 2 juin, 14h00 Musée de vieux-la-romaine Durée 1h30, 10€, 7€ enfants.

Un conte mythologique pour petites et grandes oreilles suivi d’un atelier de fabrication de grenouilles en terre.

Comment sont apparues sur terre les plantes, les animaux et insectes de nos jardins ? La mythologie romaine nous raconte comment au grès de métamorphoses d’humains sont nés les éléments naturels du jardin…

Musée de vieux-la-romaine 13 chemin Haussé, 14930 Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie

Vieux-la-Romaine, c'est l'histoire de la ville d'Aregenua, une capitale qui administra un des territoires de l'actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Les premières traces d'implantation de la ville remontent au début du Ier siècle ap. J.-C. Son essor urbain se serait effectué dans les années 120-140 ap. J.-C. et s'illustre par un vaste programme de constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du IIe siècle ap. J.-C. et la première moitié du IIIe siècle ap. J.-C. Ensuite, la cité décline et s'engage dans un processus de ruralisation.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir cette cité antique en visitant le musée et les vestiges de deux maisons romaines.

©Fanny Bettin, Musée de Vieux-la-Romaine, Département du Calvados