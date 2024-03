Animation jeune public : escape game Musée Mathon-Durand Neufchâtel-en-Bray, samedi 18 mai 2024.

Animation jeune public : escape game Soirée escape game au musée Mathon-Durand Samedi 18 mai, 18h00 Musée Mathon-Durand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Soirée escape game au musée Mathon-Durand

Musée Mathon-Durand 53 Grande Rue Saint-Pierre 76270 Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie 0235390655 https://www.neufchatelenbray.fr/ https://www.facebook.com/MuseeMathonDurand [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 93 06 55 »}] Situé au centre de Neufchâtel-en-Bray, à quelques pas de l’Avenue Verte, dans la plus ancienne maison bourgeoise datant de la fin du XVIème siècle. Le musée des arts et traditions populaires Mathon-Durand, classé Musée de France, présente aux visiteurs l’histoire et les traditions de Neufchâtel-en-Bray et du pays du Bray.

Découvrez une collection riche et variée s’étalant de la Préhistoire au XXème siècle. Parkings à proximité / musée sur 4 niveaux / accessible PMR rez de chaussée

© Mairie Neufchâtel-en-Bray