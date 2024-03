ANIMATION HALLOWEEN AVEC LE CPIE Frontignan, jeudi 31 octobre 2024.

ANIMATION HALLOWEEN AVEC LE CPIE Frontignan Hérault

Profitez d’Halloween pour participer à cette soirée événement organisée par le CPIE. Informations à venir.

Présentation CPIE L’association a pour objet le développement et la valorisation des initiatives pour la transition écologique du territoire. La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres ½uvrant dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), la culture, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité, la médiation scientifique, ou la découverte par le sport de pleine nature. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31 19:00:00

fin : 2024-10-31 21:00:00

Frontignan 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

