Animation Gymnastique artistique salle de gymnastique de la Harpe Rennes, lundi 13 mai 2024.

Animation Gymnastique artistique Séance libre de gymnastique au sol et aux agrès 13 et 20 mai salle de gymnastique de la Harpe Gratuit, non ouvert aux débutants complets dans l’activité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T18:30:00+02:00 – 2024-05-13T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-20T18:30:00+02:00 – 2024-05-20T20:00:00+02:00

Attention, la séance n’est pas ouverte aux débutants complets dans l’activité.

La séance se compose d’un échauffement et d’exercices variés au sol, en groupe.

Puis chacun pourra aller évoluer sur les différents agrès en autonomie ou sur les conseils de l’enseignante.

RDV à la salle de gymnastique du campus de La HARPE

Dates proposées:

– Lundi 13 mai : 18h15 – 19h45

– Lundi 20 mai: 18h15 – 19h45

Inscription obligatoire à partir du mercredi 20 mars à 13h sur le site « mon espace siuaps »

salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

siuaps animation