Animation Famille Évasion au Château ! La Cluse-et-Mijoux, dimanche 21 juillet 2024.

Animation Famille Évasion au Château ! La Cluse-et-Mijoux Doubs

S’il était difficile pour un ennemi d’entrer à l’intérieur du Château de Joux, celui-ci a aussi été une Prison d’État ! Ses défenses étaient, en effet, autant d’obstacles pour les captifs qui auraient cherchés à s’évader.

C’est à votre tour de vous mettre dans la peau d’un de ces prisonniers et via une série d’indices, d’énigmes et de manipulations de trouver le chemin de la sortie !

Cette activité ludique sera également l’occasion de découvrir autrement certains moments forts de l’histoire du Château et de ses prisonniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 10:30:00

fin : 2024-07-21 12:00:00

Château de Joux

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@chateaudejoux.com

L’événement Animation Famille Évasion au Château ! La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2024-02-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS