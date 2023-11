ONPL – Pause Concert Mozart-Poulenc CENTRE DES CONGRES, 4 avril 2024, ANGERS.

ONPL – Pause Concert Mozart-Poulenc CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 12:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L.2020-005150) présente ce concert Wolfgang Amadeus Mozart �œ Quintette pour piano et vents Francis Poulenc �œ Sextuor pour piano et instruments à vent �œ Rémi Vignet, flûte – Alexandre Mège, hautbois – Maguy Giraud, clarinette – Ignacio Echepare, basson – Pierre-Yves Bens, cor et Isabelle Vieille, piano Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 6€ seulement, ces petits concerts concoctés par nos musiciens revisitent le répertoire de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte à partager entre collègues ou entre amis. L’alliage de la densité harmonique du piano et du kaléidoscope de timbres offerts par les vents caractérise ce programme composé d’œuvres pleines de vitalité : la grâce mozartienne à son sommet, et la joyeuse alacrité, un rien ironique, de Poulenc. Dans une lettre d’avril 1784, à son père Léopold, Mozart déclara que le Quintette pour piano et vents, tout juste achevé, était « la meilleure chose qu’il ait faite dans sa vie ». C’est dire le soin qu’il avait mis à la composition de cette œuvre pour une formation alors inédite, équilibrant les timbres au fil de trois mouvements d’un extrême raffinement. Une énergie hédoniste se dégage de cette œuvre heureuse, qui exploite les possibilités expressives de chaque instrument en un subtil dialogue concertant. Grand admirateur de Mozart, c’est en 1939 que Poulenc acheva pour sa part son Sextuor pour piano et vents, qui ajoute une flûte à l’effectif mozartien. Comme son grand prédécesseur, Poulenc compose une œuvre pleine d’esprit et d’allégresse, utilisant le registre de prédilection de chaque instrument : les couleurs irradient et se répondent au fil des trois mouvements, un Allegro pétillant, un Divertissement plein de poésie et un Finale enlevé. Durée : 45′ N° de téléphone PMR : 02 41 24 11 20

CENTRE DES CONGRES ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

