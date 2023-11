ONPL – L’empereur CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM, 4 avril 2024, ANGERS.

ONPL – L’empereur CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE (L.2020-005150) présente ce concert rne Nordheim (1931-2010) �œ Nachruf (création française) Ludwig van Beethoven (1770-1827) �œ Concerto pour piano n°5 « L’Empereur » �œ Leif Ove Andsnes, piano Jean Sibelius (1865-1957) �œ Symphonie n°1 �œ Eivind Gulberg Jensen, direction Cap au Nord avec ce concert dirigé par Eivind Gullberg Jensen. Après le paisible et vaporeux Nachruf d’Arne Nordheim, un des plus grands noms de la musique norvégienne d’aujourd’hui, place à l’Empereur des concertos. Sous les doigts de l’exceptionnel pianiste – norvégien lui aussi – Leif Ove Andsnes, le Cinquième Concerto pour piano de Beethoven affichera une assurance et un éclat sans faille. Cette partition, à la fois héroïque et mystérieuse, a conquis le monde entier par sa seule richesse musicale. Telle une aurore boréale, l’Orchestre continuera de scintiller dans la Première Symphonie de Sibelius. « Saisissez la chance d’entendre le pianiste trop rare en France Leif Ove Andsnes dans L’Empereur de Beethoven. » Durée : Nordheim 7′ – Beethoven 38′ – Sibelius 38′ Informations pratiques : www.onpl.frN° de téléphone accès PMR : 02 41 24 11 20

CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

