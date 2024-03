Angel Ramos Sanchez dans En attendant Julio Compiègne, jeudi 25 avril 2024.

Angel Ramos Sanchez dans En attendant Julio Compiègne Oise

Genre Humour

Il vous a fait mourir de rire en Moustaches Comedy Club !

« Peppe », petit régisseur caché sous sa moustache frémissante, est bien embarrassé de devoir annoncer au public, venu nombreux, que Julio Iglesias a un » pequenio problemo » et qu’il « va venir ».

La vedette se faisant attendre, c’est donc armé de son regard malicieux et de son sourire enjôleur que Peppe décide généreusement de les faire patienter.

Commence alors un savoureux voyage ibérique au coeur du mime, du conte, de l’illusion et du rire… Angel Ramos Sanchez surprend, manipule avec élégance son public en lui offrant des personnages imprévisibles et décalés mais toujours fins et désopilants.

Comédien, magicien, illusionniste, mime, acrobate… il est incontestablement l’Artiste européen par excellence. 1818 18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

